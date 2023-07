ROCCAFLUVIONE - L’urto contro l’auto che viaggiava in senso inverso, la conseguente uscita di strada e la caduta dalla moto che si è rivelata fatale. Nazzareno Villa, 71 anni, geometra in pensione di Roccafluvione, è morto sabato pomeriggio a seguito di un tragico incidente che si è verificato sul Passo Manghen, Tra la in Trentino. Nazzareno Villa si trovava in compagnia della moglie, anche lei rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave, e costretta a far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale del posto.





Su quanto accaduto stanno ora cercando di fare chiarezza le autorità locali ma stando ad una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, sabato pomeriggio, Nazzareno Villa stava percorrendo in sella alla sua motocicletta la Provinciale 31 che collega la Valsugana con la valle di Fiemme. Giunto in un tratto di strada in cui la carreggiata si restringe, ci sarebbe stato un urto con un’automobile che viaggiava nel senso opposto. Tanto sarebbe bastato per far perdere il controllo del mezzo al settantunenne il quale è finito fuori strada e poi è stato sbalzato di sella. Nella caduta Nazzareno sarebbe andato a sbattere con il torace contro una roccia. L’uomo, in un primo momento, si sarebbe rialzato anche per sincerarsi delle condizioni della moglie, per poi accasciarsi al suolo.

I soccorsi



Immediatamente, sono stati richiesti i soccorsi e sul posto è arrivato il personale sanitario che ha cercato di strappare alla morte Villa. Purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e il suo cuore ha cessato di battere. È stata soccorsa anche la moglie che nella caduta ha riportato ferite su tutto il corpo. Dopo aver provveduto a fornirle le prime cure, la donna è stata trasferita al più vicino ospedale dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e medicata. La tragica morte di Nazzareno Villa ha destato profondo sconcerto nella comunità di Roccafluvione dove era conosciuto e ben voluto da tutti. In tanti, appena appresa la notizia, si sono stretti al dolore dei suoi tre figli e a quello della sorella e del fratello Giorgio, noto fotografo, per la tragedia che si è consumata in Trentino.