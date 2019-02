Incubo amianto alla scuola ​elementare: bimbi costretti al trasloco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Incubo amianto nella scuola elementare di via della Repubblica che sarà presto evacuata per permettere la bonifica. L’allarme è scattato dopo che è arrivato in Comune il parere degli esperti. Ieri si è riunito il comitato dei genitori che hanno chiesto rassicurazioni. Vertice con sindaco e vice che hanno illustrato la situazione. I bambini delle elementari saranno trasferiti all’istituto di via Ciabattoni probabilmente entro la fine della prossima settimana.Riunione straordinaria in Comune ieri per problemi inerenti inquinamento ambientale nel plesso scolastico di via Repubblica che ospita dieci classi di scuola primaria. All’incontro erano presenti i genitori degli alunni e i rappresentanti di classe, il dirigente scolastico Daniele Marini, assessori e consiglieri comunali con il sindaco Valerio Lucciarini e la vicesindaco Isabella Bosano, i medici del Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) dottori Luciano Calò, Claudia Cannella e Antonello Lupi anche in qualità di genitore.