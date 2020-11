Non risponde alle chiamate del fratello: donna di 43 anni trovata morta in casa

MONTALTO MARCHE - Una donna di 43 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Montalto dove da tempo viveva da sola. La donna, residente a Porchia, sarebbe stata colta da un forte malore che le ha provocato alcune gravi conseguenze e quindi una sorta di soffocamento fino a togliergli la vita. A dare l'allarme ai soccorritori è stato il fratello che, preoccupato perchè da troppe ore non aveva sue notizie, ha deciso di chiedere aiuto al 118. Al momento del ritrovamento la donna era sola in casa. I carabinieri accorsi subito sul posto dopo un primo soprolluogo nell'abitazione hanno escluso una causa violenta alla base del decesso. Si è trattato probabilmente di un forte malore che le è stato purtroppo fatale. Per una maggiore chiarezza sulle cause della morte il magistrato di turno ha disposta l'autopsia sul cadavere della quarantreenne.

