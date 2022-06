SAN BENEDETTO - Il Lotto premia San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con una vincita da 25mila euro centrata, come riporta Agipronews, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 446 milioni da inizio anno.

