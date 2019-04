Rubate piante dalle aiuole Il sindaco furioso: «Furto da miserabili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Sono state rubate nella notte alcune piante appena piantate nelle aiuole dal Comune. Il fatto è stato raccontato dal sindaco Enrico Piergallini che non ha usato mezzi termini per descrivere i ladri, definendoli «miserabili». «Da mesi lavoriamo ad un progetto di riqualificazione delle aiuole nelle principali piazze cittadine per abbellirle con nuove essenze arboree – ha sottolineato il primo cittadino - In questi giorni abbiamo iniziato a lavorare alle aiuole di piazza Fazzini. Ebbene: ieri dopo aver piantato le nuove essenze (arancio – limone e cicas) probabilmente nella notte, qualche miserabile le ha rubate. Stamattina con sorpresa abbiamo trovato l’aiuola vuota». Il progetto è realizzato in collaborazione con la PicenAmbiente e una cooperativa sociale.