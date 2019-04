Ciclista trovato morto in un parcheggio lungo la Statale 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Si chiamava Robert Van Der Herde, francese, oggi ultraottantenne ma con un grande passato da ciclista professionista alle spalle. Aveva tra l'altro corso con Coppi, vinse pure due tappe del Giro d'Italia. Negli anni a seguire era diventato poi noto perché girava in bici tutto il mondo. Migliaia le tappe più o meno note toccate dalla sua due ruote. Ovuque grandi accoglienze, amici, estimatori. Era il giramondo in bici. La sua corsa è finita però ieri notte nel container di in un anonimo parcheggio della Riviera delle Palme. Robert Van Der Herde è stato infatti trovato morto in un’area di sosta che si trova lungo la Statale 16 nel territorio al confine tra Grottammare e Cupra Marittima.Dapprima si pensava ad un clochard, ne sono tanti quelli che passano lungo l'Adriatica in un perenne viaggio della solitudine senza meta. Poi all'arrivo dei carabinieri si è scoperta la verità. L'ultima tappa della straordinaria vita del giramondo Robert si è conclusa a Grottammare.