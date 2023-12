SAN BENEDETTO Arrivava accompagnato con i suoi due cani bianchi, pronto a difendere i suoi amici animali in ogni occasione. E' morto per un malore a seguito di una malattia che combatteva con grande dignità. Domenico Pietroforte. Ex dipendente della Multiservizi, Pietroforte fin da due anni era in pensione. Ma il suo nome resta legato all’animalismo che è stata la sua ragione di vita. Si è battuto per ottenere il canile Quercia Ferrata di Ripatransone e in ogni occasione era punto di riferimento per il maltrattamento degli animali. Molto conosciuto anche fuori dai confini cittadini aveva infatti anche partecipato a diverse trasmissioni televisive anche nazionali con Licia Colò. Era ovviamente era presidente della Lega Nazionale della difesa del cane sezione di San Benedetto., era membro dell’associazione educatori professionali cinofili ed era considerato un po’ da tutti i volontari il proprio maestro perché è stato lui ad aver creato una vera e propria scuola in città. Viveva comunque ad Ascoli Piceno nonostante la sua attività si svolgesse prevalentemente in Riviera. Ed è proprio ad Aascoli che è stato celebrato il funerale.