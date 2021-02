Cuccioli in fuga dopo l'incidente costato la vita a due volontari: avventura per ritrovarli sani e salvi

PESARO - Non hanno avuto il tempo per piangere la morte della storica staffettista Betty Barbieri e dell’autista Federico Tonin, i volontari di Enpa e Melampo di Pesaro e Fano. Ci sarà il tempo del dolore e delle lacrime, ma domenica, subito dopo il tragico incidente sulla corsia nord dell’A14, quando il furgone che trasportava cani e gatti destinati all’adozione, si è schiantato contro un camion che aveva appena subito un incidente, i volontari pesaresi hanno dovuto darsi da fare per il recupero degli animali mancanti all’appello dei 50 cani e 13 gatti trasportati.

Le ricerche

Molti erano ripartiti subito, trasbordati su un nuovo furgone giunto da Bologna, la maggior parte dei quali ha anche già raggiunto le famiglie adottanti. Altri sono stati curati dai veterinari della zona (un cane, Charlie, è morto nell’impatto dove hanno perso la vita Betty Barbieri e Federico Tonin), ma il problema era recuperare gli altri animali fuggiti e terrorizzati. Cuccioli traumatizzati scappati e nascosti chissà dove. E’ stato davvero difficoltoso soprattutto il recupero dei gatti che mancavano all’appello: una gattina tigrata è stata ritrovata quasi subito. Successivamente, grazie alla segnalazione di una pattuglia della Polizia Stradale, le volontarie di Melampo, insieme al capo nucleo delle Guardie Zoofile Enpa Fabrizio Marchetti, nella serata, si sono recati sul posto per avviare le ricerche nei pressi della zona dell’incidente. Non è stato facile. Era buio pesto, ed era un intrico di sterpaglie e rovi. Accompagnati dalla pattuglia della Polizia, i volontari si sono avventurati tra i rovi, fino a scoprire gli occhietti di altri due mici, Smilla e Simba, che brillavano nella notte. Con pazienza e un “delicato dialogo” felino (un vero e proprio miagolìo riconoscibile da gatto a gatto), i volontari sono riusciti a recuperare i due giovani gatti, spaventati, ma docili, che in gattile si sono fatti subito una scorpacciata di pappa e stanno bene. Manca all’appello Milo e stanno proseguendo le ricerche: sono state posizionate diverse gabbie a scatto, monitorate e si spera di recuperare presto anche il piccolo Milo, di soli 4/5 mesi. Anzi a questo proposito si lancia anche un appello. Delle 4 cagnoline portate in una clinica vicino a Cattolica, 3 ne sono ripartite quasi subito: Noraya meticcia femmina sui 20 chili, ha avuto punti nella zampa anteriore sinistra; Orsetta, meticcia maremmana di 3/4 mesi, le cui radiografie hanno evidenziato femore posteriore spappolato che ha avuto punti nella coscia posteriore sinistra e Masha, meticcia maremmana con un femore rotto. Tutte e 3 sono ripartite per Bologna domenica sera, dove saranno curate. Sono invece ripartite ieri altre due meticce: Olivia e Isabel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA