ASCOLI Giocamondo compie 20 anni e lo fa attraverso due iniziative. La prima è in programma sabato a partire dalle 9 al teatro Filarmonici con il primo convegno nazionale degli Stati generali del turismo studentesco. Prevista la presenza dei ministri del Turismo e dell’Istruzione Santanchè e Valditara, i sottosegretari Albano e Frassinetti, il presidente della Regione Acquaroli e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. II tutto sarà moderato dall’assessore all’Istruzione dell’Arengo Donatella Ferretti.

L’inaugurazione

La seconda iniziativa è prevista per domenica, dalle 10 alle 18, con un open-day nei nuovi uffici della società in via Napoli con la presenza del professor Vincenzo Schettini, che parteciperà anche all’evento del sabato. Come spiega Elisa Farina presidente del cda di Giocamondo «inizialmente eravamo partiti sul territorio per i più piccoli, poi abbiamo pensato che questa avventura dovesse abbracciare tutte le fasce d’età, andando anche sugli adolescenti e i senior per dare un supplemento di formazione e accoglienza. Non c’è niente di meglio che offrire un sorriso ad un bambino. Siamo stati i primi a far giocare e lavorare gli altri, che è stata una nostra grande forza. Abbiamo deciso di buttarci sul turismo scolastico per dare il nostro contributo. Le nostre radici sono qui, vogliamo restituire qualcosa al nostro territorio, non abbiamo mai voluto andare via dalla nostra città». Il ceo di Giocamondo Stefano De Angelis sottolinea: «Siamo sempre rimasti ad Ascoli, con oltre 60 dipendenti tra gli uffici di Ascoli, Roma e in Inghilterra, con i bilanci in ottima salute, nonostante due anni di stop per la pandemia. Il merito di tutto questo è della squadra, ci siamo sempre supportati e godiamo di ottima salute. Nel 2023 abbiamo avuto il record di studenti, il record di fatturato e utili, guardiamo al 2024 con grande ottimismo. Con il territorio abbiamo avuto alti e bassi, ma non sempre siamo stati sostenuti come meritavamo: una società che ha fatto tanto dovrebbe almeno non essere invidiata e criticata. Abbiamo dato tanto a questo territorio e che speriamo ci possa ricambiare. In Italia siamo al terzo posto come numero di studenti gestiti in vacanze studio».

La mission

Eleonora Pascale, responsabile del programma del ventennale dell’azienda, evidenzia: «Giocamondo vuole parlare di turismo, giovani e formazione e con questo convegno affronteremo tutti i temi. Nella giornata del 10 marzo faremo conoscere la nostra realtà attraverso anche dei pannelli esplicativi». L’assessore Donatella Ferretti conclude: «Questa agenzia educativa è cresciuta in modo esponenziale; ha un grande valore perché è formazione e apertura della nostra città e dei nostri ragazzi verso l’esterno. Si celebra una realtà importante. Le nuove generazioni sono i cittadini del mondo».