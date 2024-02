ASCOLI Oltre ad un prevedibile rialzo delle temperature, l’avvio della primavera ascolana dovrebbe portare a ridosso dell’uovo di Pasqua (con il condizionale d’obbligo per i possibili imprevisti), anche l’attesa conclusione dei lavori su corso Trieste. Questo secondo il cronoprogramma aggiornato di Palazzo Arengo in base al quale si vorrebbe concludere il discorso per la fine di marzo, restituendo l’importante arteria di attraversamento del centro ai cittadini e, in base a specifiche fasce orarie, anche al transito veicolare.

Già da ieri mattina sono partiti i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, su entrambi i lati, nell’ultimo tratto da piazza Simonetti fino a via XX Settembre. Nel frattempo si inizierà a lavorare sugli allacci del nuovo impianto elettrico in attesa che, con l’arrivo dei nuovi lampioni artistici (circa quaranta, più adeguati al centro storico) previsto intorno al 10 marzo, si proceda con la realizzazione della nuova illuminazione del corso.

I marciapiedi

Dopo i lavori di completamento della ripavimentazione di corso Trieste, arrivati puntuale per le giornate del Carnevale, con la riapertura totale ai pedoni, adesso si entra in quello che dovrebbe essere l’ultimo mese di cantiere, con gli interventi conclusivi per poter poi inaugurare la nuova versione del corso dopo oltre 36 anni di attesa. In tal senso, il monitoraggio effettuato dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli è costante e adesso si apre l’ultima fase degli interventi. Ovvero quelli relativi alla realizzazione dei restanti marciapiedi da realizzare e quelli, invece, per attivare il nuovo impianto di illuminazione. In tal senso, ieri mattina sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi sul lato ovest nel tratto tra piazza Simonetti e l’intersezione con via XX Settembre. Per poi passare anche al lato est dello stesso tratto nord di corso Trieste. Marciapiedi che, ovviamente, prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche con la creazione di appositi scivoli di accesso. Lavori che accompagneranno questo ultimo scorcio del mese di febbraio.

L’illuminazione

Nel frattempo, già da questa settimana si prevede di iniziare a lavorare sugli allacci, quindi la realizzazione del previsto impianto elettrico, per la nuova illuminazione che dovrebbe dare una luce diversa e più accattivante a corso Trieste. Lavori che verranno affiancati anche da quelli di rimozione del materiale che è stato temporaneamente depositato su piazza Simonetti. Poi, intorno al 10 marzo, si prevede anche l’arrivo dei nuovi lampioni, circa una quarantina. Si tratterà di pali della luce “old style”, ovvero lampioni artistici e, quindi, più adeguati all’immagine del centro storico rispetto a quelli attuali. Così come sarà più adeguata al luogo anche la tipologia di illuminazione. L’ultima fase, quindi, prevede proprio l’installazione e l’attivazione, come detto presumibilmente entro la fine di marzo, del nuovo sistema per illuminare corso Trento e Trieste dopo l’attesa opera di maquillage.