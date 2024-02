ASCOLI - La sfida agli ostacoli che impediscono una vita normale e un futuro alle persone con disabilità fa un altro importante passo avanti. Dopo il primo, riuscito esperimento del progetto “Dopo di noi” che ha portato alla coabitazione in autonomia di tre ragazzi disabili in un’abitazione privata appositamente attrezzata con domotica e altri servizi, adesso si prosegue con 4 nuovi appartamenti per coinvolgere complessivamente altri 10 ragazzi con disabilità.

Gli alloggi

Quattro alloggi all’interno della struttura del Ferrucci, a Borgo Solestà, che l’amministrazione comunale andrà ora ad adeguare e che saranno pronti per l’estate, con tutta una serie di servizi anche per l’avviamento dei giovani che vi abiteranno verso percorsi lavorativi in remoto. Un’azione che l’Arengo, secondo gli indirizzi del sindaco Fioravanti e dell’assessore alle politiche sociali Brugni, insieme all’Ambito sociale si accinge ora a realizzare con un investimento di circa 600mila euro garantiti anche attraverso i fondi Pnrr. L’Arengo e l’Ambito sociale XXII, con lo sblocco di questa seconda fase del progetto “Dopo di noi”, nato per garantire comunque un futuro in autonomia ai giovani con disabilità anche quando i genitori non ci saranno più, intende attivare nuove abitazioni attrezzate per la convivenza in autonomia di persone disabili. «Il progetto “Dopo di noi” che ora partirà al Ferrucci – spiega l’assessore Brugni - prevede la sistemazione di 4 appartamenti per accogliere 10 ragazzi con disabilità e garantire loro una prospettiva. Contiamo per l’estate di avere questi ulteriori appartamenti disponibili. Il messaggio che lanciamo è che Ascoli è una città a livello elevato di servizi e di prospettive per le persone con disabilità, cosa molto importante anche per le loro famiglie». «Stiamo investendo molto – aggiunge l’assessore - soprattutto su iniziative di sostegno alle persone fragili e questa è una ulteriore azione di prospettiva importante a cui abbiamo lavorato molto. Si tratta di fondi anche del Pnrr che ci consentono non solo di adeguare questi appartamenti, ma anche di dotarli di servizi fondamentali per le persone che vi andranno ad abitare. Questa amministrazione intende andare avanti su questa direzione per far crescere Ascoli come città solidale, aperta e sempre attenta alle fragilità”. L’intervento che si andrà a realizzare per l’adeguamento dei 4 nuovi appartamenti al Ferrucci destinati a ragazzi con disabilità prevede, come detto, un investimento intorno ai 595mila euro.

I progetti

Gli alloggi che si andranno a utilizzare sono di proprietà comunale e sono stati individuati tenendo conto delle condizioni abitative che ora, con specifici lavori, saranno adeguate per la nuova destinazione, con progetti individualizzati. Gli appartamenti, infatti, saranno adattati e dotati anche di domotica in base a chi ci vivrà.