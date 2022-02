In arrivo 90 parcheggi misti: l’ordinanza dispone che si pagherà un euro per le prime due ore di sosta

ASCOLI - L’Arengo vuole attivare prima possibile la nuova tariffa oraria di un euro, valida per le prime due ore. Il tutto si concretizza con un’ordinanza che dispone l’attivazione della nuova segnaletica per definire i primi 90 parcheggi blu misti in 8 zone: piazza Giacomini, via Sacconi, via XX Settembre-via Angelini, via Porta Torricella, a Porta Cartara, in viale De Gasperi, piazza Santa Maria intervineas e via Tasso (vicino al ponte di Campo Parignano).

L’attivazione dei nuovi parcheggi è prevista entro 48 ore dalla realizzazione della segnaletica da parte della Saba che dovrà installare anche un led che segnali posti disponibili in piazza Viola e a Torricella. Un passo avanti verso la rimodulazione voluta dal sindaco Marco Fioravanti e dal consiglio comunale.



L’ordinanza specifica le nuove zone miste con l’applicazione delle nuove tariffe. Saranno 14 i posti di sosta mista in piazza Giacomini. La tariffa sarà di un euro all’ora per le prime due e di 1,70 dalla terza in poi. Oltre agli utenti a pagamento, potranno sostarvi i residenti con permesso per il settore C e i titolari di permesso speciale da 75 euro. Altri 26 posti blu misti saranno attivati in via Sacconi, con stessi orari e tariffe di piazza Giacomini. Inoltre, 10 posti a zona mista in via XX Settembre-via Angelini, con stessi orari e stesse tariffe di piazza Giacomini, ma vi potranno sostare gli utenti a pagamento, i residenti col permesso speciale e quelli col permesso settore A. Altri 7 posti misti in via Porta Torricella dove oltre agli utenti a pagamento, i titolari del permesso speciale per residenti potranno sostare senza pagare dalle 18 alle 9 del giorno seguente.

La tariffa oraria sarà di un euro all’ora per le prime due e di 1,20 euro dalla terza, tutti i giorni feriali. Altri 9 posti misti a Porta Cartara, per utenti a pagamento, residenti con settore F e con permessi speciali. La tariffa sarà di un euro all’ora per le prime 2 e poi a 1,30. Ulteriori 6 stalli misti a viale De Gasperi, per utenti a pagamento, residenti settore D e permessi speciali. Le tariffe saranno di un euro all’ora per le prime 2 e poi 1,45. Infine, 7 nuovi posti misti in piazza Santa Maria intervineas con tariffe da un euro l’ora per le prime 2 e poi a 1,45 (oltre a residenti speciali e del settore G) e altri 11 posti in via Tasso con tariffe da un euro l’ora per le prime 2 e poi a 1,70 (oltre a residenti speciali e del settore C).



L’orario di funzionamento dei nuovi parcheggi sarà dalle 8.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 20.30 tutti i giorni feriali. Fuori dagli orari previsti, si potrà sostare senza pagare. Nei prefestivi e dal 15 dicembre al 6 gennaio le tariffe saranno dimezzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA