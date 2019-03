Tunisini vendevano tappeti per finanziare una rete terroristica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Una rete terroristica pronta ad agire in Italia. Sono in corso perquisizioni nei confronti di oltre 20 tunisini, da anni stabilitisi in Italia, sono state compiute dai carabinieri del Ros e dai finanzieri del Gico in Abruzzo, a Torino, Milano e due nella provincia di Ascoli nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo dell'Aquila su una presunta rete di finanziamento del terrorismo internazionale. Secondo i magistrati aquilani attraverso alcune società divendita di tappeti e di altro tipo si sarebbero finanziate attività riconducibili al movimento radicale islamico Al Nusra.