Un gregge di pecore sul raccordo autostradale Disagi al traffico

ASCOLI - Gli automobilisti incolonnati sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare si sono imbattuti questa mattina, all'altezza dello svincolo di Castel di Lama, con un gregge di pecore. Evidentemente il pastore ha ritenuto che la strada più corta per raggiungere i campi fosse proprio la superstrada Ascoli-Mare. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Ascoli. Fra lavori sulla carreggiata, deviazioni stradali, code e rallentamenti per gli automobilisti, specie pendolari, anche l'imprevisto di dovere stare attenti a non investire le pecore.