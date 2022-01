Centra un 5 al Super Enalotto e vince un premio di quasi 40mila euro in una tabaccheria della periferia cittadina

ASCOLI - ll SuperEnalotto premia le Marche: nel concorso del 20 gennaio un giocatore ha centrato un “5” del valore di 39.619,31 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Salaria inferiore 21 a Brecciarolo, ad Ascoli Ascoli Piceno. La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 143,8 milioni, che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è stata centrata proprio nelle Marche il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA