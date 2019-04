Stangata alla banda dei self service: sei anni e mezzo ai due capi

di Sandro Conti

ASCOLI - Davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, sono comparsi ieri mattina i sette romeni, facenti parte di una banda accusata di furti alle colonnine che raccolgono i soldi dei “fai da te” nei rifornimenti di benzina, istituti bancari e aziende commerciali. Gli imputati dovevano rispondere di 35 furti effettuati nelle nostre zone. Ai due romeni ritenuti i maggiori responsabili, Silviu Dima e Stefan Petica, entrambi assistiti dall’avvocato Elisabetta Pietracci, al termine del rito abbreviato il magistrato ha inflitto una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione, 3.400 euro di multa ciascuno, ed al pagamento delle spese processuali. Inoltre, sono stati condannati al risarcimento del danno da quantificare in sede civile con una provvisionale di 18 mila euro. I restanti tre imputati, invece, che hanno scelto il rito del patteggiamento, ritenuto la loro partecipazione sia stata in concorso, sono state inflitte pene meno pesanti.