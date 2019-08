Insulti, scorrettezze e sputi: â€‹la Quintana ha il veleno nella coda

di Matteo De Angelis

ASCOLI - L’edizione 2019 della Quintana è già andata in archivio, ma non si placano i veleni e le polemiche. Se il provveditore di campo Emidio Morganti ha spiegato le motivazioni delle penalità assegnate ai cavalieri Massimo Gubbini e Luca Innocenzi che hanno in qualche modo compromesso il loro successo finale, le diatribe vertono ora sul corteo storico.Il nobile del sestiere di Porta Romana, Fabrizio Pagani, ha presentato un esposto al consiglio degli anziani ed anche al collegio dei probiviri in merito ad alcune pesanti offese che gli sarebbero state rivolte da figuranti e sestieranti di Sant’Emidio, indicando i nomi. «In passato sono stato un figurante rossoverde, visto che mio padre Gian Mario è stato membro del comitato negli anni ‘80, ma dal 2013 sono iscritto all’albo di sestiere di Porta Romana, di cui mia madre Maria Pia Ambrosi Sacconi Natali è stata anche dama. Ad agosto ho sfilato come nobile per i rossoazzurri, ma allo Squarcia prima della proclamazione del vincitore sono stato attaccato verbalmente con parole molto offensive da alcuni figuranti e sestieranti di Sant’Emidio. Insulti che si sono ripetuti anche durante l’uscita dallo Squarcia, offendendo l’onore della mia persona, della mia famiglia e del sestiere che rappresento. Spero vengano presi seri provvedimenti nei confronti di tali persone, affinché nessuna violenza fisica o verbale possa mai prendere il sopravvento alla Quintana».