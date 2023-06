ASCOLI - Pugno duro dell’istituto superiore di Porta Maggiore a seguito del grave malore dello studente, finito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, dopo che un compagno gli aveva passato uno spinello. La dirigenza scolastica dell’istituto superiore dove si è verificato il grave fatto, ha avviato una procedura interna per accertare i fatti, valutare le responsabilità e prendere i provvedimenti conseguenti.





Lo studente che è finito all’ospedale sarebbe stato convocato a scuola assieme con i genitori affinché riferisse cosa fosse accaduto quella mattina quando si è sentito male e, soprattutto, chi fosse stato a cedergli lo spinello. Una volta ricostruito l’accaduto, non ha avuto esitazione e ha sospeso lo studente che aveva ceduto la sostanza stupefacente al compagno di scuola. Un provvedimento esemplare che vuole essere anche da monito per gli altri studenti dell’istituto superiore. La sospensione potrebbe costare caro al ragazzo che ora potrebbe rischiare di essere respinto e costretto a ripetere l’anno scolastico. E non è escluso che possano esserci anche dei risvolti penali. L’azienda sanitaria, come accade in casi di questo genere, ha inviato subito una segnalazione alle autorità competenti riferendo quanto era accaduto. Pertanto, i due giovani potrebbero avere delle conseguenze anche sul piano giudiziario.

Le indagini



Dalla segnalazione, infatti, è scaturita una attività investigativa per ricostruire l’accaduto. Una volta raccolti tutti gli elementi utili e ricostruito il fatto appurando anche le eventuali responsabilità dei giovani coinvolti, non è da escludere che nei loro confronti si possa procedere con una segnalazione quali assuntori di sostanze stupefacenti. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che i protagonisti del grave episodio siano due studenti minorenni. Uno dei due, subito dopo aver fumato lo spinello che gli ha passato l’amico, ha iniziato a sentirsi male. Immediatamente sono scattati i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dove è giunto in gravi condizioni. Fortunatamente i medici del nosocomio ascolano sono riusciti a far superare la crisi all’adolescente. Quanto accaduto pone l’attenzione sull’assunzione di sostanze stupefacenti tra i più giovani, con le conseguenze che comportamenti di tal genere potrebbero comportare. Intanto le forze dell’ordine potenzieranno i controlli fuori dalle scuole durante il periodo degli esami di maturità.