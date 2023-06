ASCOLI - Uno studente è finito nei guai per aver passato uno spinello ad un suo compagno di scuola, fuori dall’istituto, finito poi all’ospedale. Su quanto stanno ora indagando le forze di polizia per cercare di accertare le eventuali responsabilità. Stando a quanto si apprende, qualche giorno fa in un istituto superiore a Porta Maggiore, un giovane studente avrebbe passato ad un ragazzo uno spinello.

Da lì a poco tempo, quest’ultimo avrebbe cominciato a stare male e sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto a fornire le prime cure al ragazzo e, poi, a trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Le sue condizioni sono apparse sin da subito preoccupanti e l’intervento dei medici del nosocomio ascolano, che lo hanno visitato rendendosi immediatamente conto di ciò che era accaduto e della gravità della situazione, si sono rivelate decisive per consentire al giovane di superare nel migliore dei modi il momento difficile. Successivamente è stato tenuto precauzionalmente in osservazione. Di quanto accaduto sono immediatamente messi al corrente i genitori del ragazzo. Il personale sanitario, come avviene in questi casi, ha invece segnalato quanto accaduto alle autorità competenti. In particolare, è stato evidenziato il fatto che il ragazzo si era sentito male dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L’attività investigativa si è basata, oltre che sui referti medici, anche sulle testimonianze raccolte.



Pertanto, dalla prima ricostruzione fatta, si sarebbe giunti all’amico che avrebbe ceduto lo spinello e che ora rischia di essere deferito all’autorità giudiziaria. Quanto accaduto, ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni anche all’interno dell’istituto. La dirigenza scolastica attende di conoscere le risultanze dell’attività investigativa per poi valutare l’eventualità di prendere provvedimenti nei confronti dei due studenti.