Autogol Ascoli, Mitropa Cup è sparita. La figlia di Rozzi «Sono davvero arrabbiata»

ASCOLI - Era il 16 novembre del 1987 quando, al minuto 86, Fulvio Bonomi trasformò il rigore che mandò in visibilio i tifosi bianconeri presenti al Del Duca e consentì all’Ascoli targato Ilario Castagner di battere la squadra cecoslovacca del Bohemians Praga e aggiudicarsi la Mitropa Cup. Il Presidentissimo Costantino Rozzi sollevò con orgoglio il prestigioso trofeo e fece il giro di campo per condividere con tutto il popolo bianconero quella gioia immensa. Il “suo” Ascoli aveva conquistato un riconoscimento europeo da poter mettere in bacheca. A 31 anni di distanza, però, la Mitropa Cup non c’è tra le coppe, i trofei e i riconoscimenti presenti nella sede di corso Vittorio Emanuele. Nell’anno in cui viene ricorre il 120° anniversario della fondazione del sodalizio bianconero, è suonato alquanto strano che la coppa non fosse stata messa in bella mostra. L’intenzione c’era, ma purtroppo non è stata trovata. Tanto che, in un estremo tentativo, nelle scorse settimane era stato chiesto alla famiglia Rozzi se il trofeo fosse in loro possesso. «Quelli che erano i titoli sportivi, mio padre li teneva tutti in sede - ricorda Anna Maria Rozzi, la figlia di Costantino -. Il fatto che ora non si trovi più mi fa molto arrabbiare. Per scrupolo, quando ci è stato chiesto, sono andata a controllare nei nostri magazzini se per caso fosse stata riposta la Mitropa Cup, ma, come supponevo, non c’era. Doveva essere in sede, non capisco perché non ci sia». Dove sia stata riposta, al momento, nessuno lo sa o non lo ricorda. Purtroppo, dall’era Rozzi ad oggi, si sono susseguiti cambi di proprietà, sono transitati un gran numero di dirigenti e presidenti, c’è stato il fallimento e, inoltre, pochi anni fa, la sede di corso Vittorio è stata oggetto di profondi lavori di ristrutturazione. Non è escluso che, il prestigioso trofeo, proprio per essere messo al riparo da malintenzionati, sia stato riposto da qualche parte e lì è rimasto. C’è anche chi ipotizza che possa essere stato momentaneamente portato al Picchio Village, ma anche lì, non della coppa non se ne ha nessuna traccia. La speranza è che quanto prima la Mitropa Cup possa tornare a splendere nella bacheca dell’Ascoli.