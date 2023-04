ASCOLI - Parte da oggi, con la sperimentazione su corso Vittorio Emanuele, la nuova fase della sosta gratuita per i primi 30 minuti prevista successivamente anche in altre due zone del centro, ovvero in corso Trieste e in piazza Santa Maria intervineas (quando si realizzeranno i previsti stalli blu).

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Ombrelloni, è battaglia sulle regole: la Regione deve dare un parere sulla necessità del Piano spiaggia

Secondo quanto annunciato dall’Arengo, già dalla giornata odierna sarà operativa la nuova tariffazione voluta dal sindaco Fioravanti e condivisa dalla giunta comunale attraverso una specifica delibera, ma per l’operatività a regime tutto dipenderà dai tempi della Saba necessari ad adeguare sia i parcometri – permettendo la digitazione della targa – sia la segnaletica relativa alle tariffe che campeggia anche sui parcometri stessi. Nella giornata di ieri, festiva e quindi senza alcun pagamento previsto per la sosta, non si registravano ancora modifiche né sui segnali presenti né sui parcometri. Quindi, nella giornata di partenza della nuova tariffazione potrebbe succedere di non poter ancora procedere con l’inserimento della targa e, quindi, con il ritiro del ticket gratuito per la prima mezz’ora.



I parcometri



Considerando che nella giornata di ieri la multinazionale Saba non aveva ancora provveduto, anche per la ristrettezza dei tempi, ad adeguare i parcometri per l’aspetto delle targhe. Parcometri che, invece, sono stati già modificati per quanto riguarda lo sconto di 50 centesimi nel caso della prima ora di sosta. E, dunque, chi anche oggi dovesse inserire soldi per pagare il parcheggio si ritroverà, comunque, ad avere la riduzione della tariffa oraria per la prima ora da 1 euro a 50 centesimi. Per andare a regime con questa novità introdotta dall’Arengo bisognerà, dunque, attendere i tempi di adeguamento tecnico e informativo, considerando che questa nuova scelta tariffaria accompagnerà gli ascolani, ora su corso Vittorio Emanuele e successivamente su corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas, per più di un anno. Ovvero fino al 30 giugno 2024. Potrà verificarsi, dunque, in questa prima fase di attuazione della delibera di giunta relativa all’introduzione della gratuità per la prima mezz’ora di sosta su corso Vittorio Emanuele, qualche difficoltà logistica per poter fruire dei parcheggi per la sosta breve, ovvero di mezz’ora, mentre non ci saranno problemi per chi dovesse sostare per più di mezz’ora.



Il ticket



Così come, in realtà, si è verificato anche nei giorni scorsi avendo già la Saba adeguato il sistema di erogazione dei ticket prevedendo un costo di 50 centesimi per i primi 60 minuti. Ma proprio per fare la massima chiarezza ed evitare disguidi per i cittadini, sarà importante per la stessa società di gestione della sosta cittadina, di andare quanto prima ad adeguare sia la segnaletica verticale che i parcometri per informare correttamente i cittadini riguardo la possibilità di sostare gratis per i primi 30 minuti.



Sosta con la targa

Dal punto di vista tecnico, inoltre, la Saba dovrà procedere all’adeguamento dei parcometri non solo in corso Vittorio Emanuele e poi su corso Trieste e piazza Santa Maria Intervineas, bensì in tutti i parcometri presenti in città. Perché in tutti i parcometri cittadini, su richiesta della Saba per far funzionare il sistema, oltre a introdurre il denaro o la carta elettronica si dovrà inserire anche il numero di targa dell’auto in sosta. Questo, oltreché per sbloccare nelle zone individuate la sosta gratuita per 30 minuti, anche per controllare in tutte le altre zone la corretta applicazione della tariffa di un euro l’ora per le prime due ore e poi passare nelle ore successive alle vecchie tariffe.