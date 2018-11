Scontro con il compagno bimba si rompe un braccio: denunciata una maestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Quello che poteva sembrare un incidente fra due compagni di scuola, ora si è trasformato in un caso che potrebbe far registrare conseguenze sia penali che civili. Il fatto si è verificato in una scuola elementare cittadina. Come normalmente avviene al suono della campanella che segnala la fine delle lezioni, gli alunni si alzano dal loro banco e si precipitano nel corridoio per riprendere i loro cappottini cha avevano lasciato al momento dell’ingresso in aula nell’appendi abiti. Due bambini, un maschio ed una femmina, si sono scontrati. La peggio è toccata alla ragazzina che è rimasta dolorante a terra. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stato necessario condurla al pronto soccorso: il responso ha evidenziato una frattura ad un arto superiore. Sembrava che tutto dovesse chiudersi amichevolmente, ossia giudicando quanto accaduto come normale incidente di gioco. Invece, a distanza di qualche mese la maestra si è vista raggiunta dalla comunicazione di essere stata denunciata dai genitori della sua alunna.