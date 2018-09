Si ribalta con il trattore Anziano ricoverato a Torrette in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Incidente sul lavoro nella campagne dell'Ascolano e più precisamente nella frazione di Rosara ad Ascoli. Un anziano agricoltore stava effettuando alcuni lavori sul terreno di sua proprietà in un tratto impervio. A un certo punto però proprio a casua delle condizioni del terreno il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto, poco dopo, sono giunti i vigili del fuoco di Ascoli che hanno provveduto a estrarre l'agricoltore. Nel frattempo la centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato l'eliambulanza che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Torrette. Ha riportati diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.