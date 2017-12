Rete del gas: Provincia contro il â€‹Comune per un debito di 18 anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Provincia ricorre alla carta bollata per recuperare le somme mai pagate dall’Arengo, dal 1999 ad oggi, per la propria quota parte, per l’allaccio alla rete di metanizzazione di Arquata e Acquasanta. Una somma arrivata a oltre mezzo milione di euro (più precisamente a 526.882,22 euro netti e quasi 600mila euro lordi).Ed ecco, quindi, che Palazzo San Filippo ha deciso ora di ricorrere alle vie legali per andare a riscuotere i soldi che il Comune di Ascoli avrebbe dovuto versare annualmente, quale rata del mutuo di 4,2 miliardi delle vecchie lire acceso congiuntamente proprio con la Provincia e gli altri due Comuni di Arquata e Acquasanta per coprire i costi dell’opera, pari a 6,7 miliardi di lire. Dopo quasi 20 anni di attesa, la Provincia ha deciso di procedere attivando una procedura giudiziale contro l’Arengo, in relazione a questa controversia riguardante i lavori di metanizzazione di Acquasanta e Arquata, procedendo alla nomina del legale che si occuperà della causa.