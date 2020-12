Lancia sassi ai poliziotti e fa un volo di 7 metri da un ponte della superstrada

ASCOLI - È stato richiesto l’intervento dei cani molecolari provenienti da Ancona per trovare il giovane, probabilmente di origine nordafricana, che ieri sera è stato visto fare un volo di almeno sette metri dalla superstrada all’altezza dello svincolo di Porta Cartara. A dare l’allarme era stata una pattuglia della Stradale che, mentre stava percorrendo a velocità sostenuta la strada per rispondere ad una chiamata di servizio, ha notato la presenza di un giovane di colore che camminava sul bordo della carreggiata. Via radio è stato richiesto l’intervento di altre pattuglie che in poco tempo si sono portate sul posto. Il giovane, alla vista dell’auto della polizia, ha iniziato a lanciare dei sassi a loro indirizzo e, poi, per sfuggire ad un altro equipaggio ha scavalcato il guardrail facendo un volo di quasi una decina di metri. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia municipale che per ore hanno cercato il giovane nella scarpata senza successo. E a quel punto è stato deciso di chiedere l’intervento dei cani molecolari.

