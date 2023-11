ASCOLI - La Quintana si prepara a brillare. Sabato 18 novembre si alzerà il sipario su un appuntamento di prestigio a Milano: una vetrina promozionale per la rievocazione storica ascolana, in vista del settantennale della Quintana nel 2024. Teatro dell’evento sarà lo Spazio Bergognone, nel capoluogo lombardo, in zona Navigli, messo a disposizione gratuitamente dall’imprenditore ascolano Antonio Giordani, mente illuminata di Graziano Ricami. All’ombra del duomo meneghino ecco quindi una bella occasione: il programma ufficiale sarà svelato in queste ore, a Milano faranno tappa una trentina di figuranti con a capo il magnifico messere e sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti.





L’ultima volta di una trasferta quintanara a Milano risale al 29 maggio 2015: la Quintana, sotto l’egida Castelli, inaugurò il padiglione della Regione Marche per l’evento più importante, l’Expo 2015. Fu una giornata intensa che vide tre esibizioni dei figuranti di circa mezz’ora ciascuna, davanti al celebre Albero della Vita. In quell’occasione si era tenuto anche un suggestivo corteo di figuranti. La manifestazione ebbe un grande successo con tantissime persone presenti ad applaudire i colori delle bandiere e i suoni di tamburi e chiarine. All’epoca dal capoluogo piceno in partenza ci fu una delegazione di circa 40 figuranti, sbandieratori, musici, guidata dal Magnifico messere, da Massetti e dal coreografo Gigi Morganti.

La Federazione sbandieratori



Intanto la Federazione italiana sbandieratori (Fisb) e la sua presidente Antonella Palumbo hanno avviato contatti con l’organizzazione per uno spettacolo che si terrà nella prima settimana di dicembre a Doha in Qatar (in programma dal 5 all’11). Non sarà la prima volta per gli atleti federali nel Paese asiatico. Già furono presenti il 29 aprile 2016, per la finale di calcio della Qatar Cup. E in particolare, nove anni fa, il 22 dicembre 2014, in occasione della Supercoppa italiana di calcio, gli sbandieratori furono invitati per lo spettacolo che anticipava la partita Juventus-Napoli, sempre in programma a Doha, nello stadio “Al Sadd – Jassim Bin Hamad Stadium”. All’epoca parteciparono anche quindici dei protagonisti della Quintana di Ascoli.