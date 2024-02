ASCOLI In attesa dell’organizzazione delle Giornate di primavera, la delegazione ascolana del Fai continua a battersi per la tutela delle bellezze artistiche locali. Si è svolta nella sala Cola d’Amatrice la mostra fotografica relativa alle fasi del recente restauro dei leoncini ai lati del portale dell’edificio, lavori scultorei dal 2016 rimasti ingabbiati a causa dei postumi del sisma e recentemente tornati alla bellezza originaria grazie all’interessamento del Fai, in particolare della delegata, Serena Vitali.

L’esposizione

L’esposizione ha messo a confronto le fasi del nuovo intervento con quelle che testimoniavano il lavoro svolto nel 1981 delle stesse opere. Il restyling, fortemente voluto dal rettore della chiesa, padre Danilo Marinelli, che ne ha in parte finanziato il lavoro finale, assieme all’imprenditore Giancarlo Gabrielli ,e dovrebbe anticipare il recupero dell’antico portale, sempre posto sull’ingresso principale della struttura in via del Trivio, dal costo di circa 30mila euro. «Dobbiamo fare un appello affinchè altre forze economiche possano essere reperite per permettere di salvare l’ingresso, bisognoso di essere recuperato» ha aggiunto Alessandra Stipa, evidenziando che ogni ripristino deve essere autorizzato dalla Soprintendenza e dal Comune.

Gli attestati

Si è svolta, invece, in Prefettura la premiazione degli studenti protagonisti all’ultima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, in veste di apprendisti ciceroni. La cerimonia, avvenuta alla presenza del prefetto Sante Capponi, ha coinvolto 70 ragazzi accompagnati dai propri docenti delle scuole primarie e medie. All’Isc Borgo Solestà - Cantalamessa, sono stati premiati gli studenti: Capriotti Anna, Modesti Rebecca, Fabiani Jacopo, Agostini Barbara, Amici Alice, Presciutti Agnese, De Rogatis Emma, Fabiani Sofia, Angelini Martina, Cavucci Marco, Ticchiarelli Luca, Pallotta Angelica, Mousbire Ahmed, D’Intino Flavia, Paoloni Giada, Di Camillo Sofia, Cicchetti Sofia, Aiwekohe Aibert Evbaheke, Di Sabatino Giacomo, Di Donato Sara, Ciccoianni Elena, Potassetti Matteo. Per l’Isc paritario Suore Concezioniste erano presenti: Caponi Chiara, Capriotti Giulia, Carli Sofia, Cicconi Sophie, Cicogna Diletta, Corvaro Matteo, De Cesari Andrea, Mattei Elisabetta, Pizzingrilli Mattia, Santori Francesco Dino. Per l’Isc Falcone Borsellino, plesso “ Carosi” Appignano hanno ricevuto il riconoscimento: Anastasi Diego, Fanidi Sara, Grelli Angelica, Caioni Maristella, Todisco Gioia, Coccia Andrea, Monti Margherita, Emidi Anna Ginevra, De Carolis Ambra, Armillei Emiliana, Coccia Elena, Collecchia Diego, Pemberton Francesco James, Volpi Riccardo, Elhassani Anaj, Grelli Michelangelo. Il prefetto di Ascoli ha accolto anche i giovanissimi dell’Isc Folignano-Maltignano, plesso Di Maltignano: Leoni Asia, Maloni Allegra, Muzietti Domingo, Pica Flavia, Serpentini Luca, Alessandrini Maria, Mariani Angelica, Mungari Angelo, Pacitti Alex, Vitali Giulia. All’Isc Luciani-SS. Filippo e Giacomo attestati a Ciccanti Gloria, Ferri Ivan, Palermo Elisa, Tommaseo Benedetta, Amadio Maria Aspasia, Ottavi Amalia, Samblich Diletta, Bruni Bianca, Binetti Gilda, Celani Francesca, Cipolloni Silvia, Mestichelli Giorgia, Speca Cecilia. «Si tratta di momenti importanti perché viene riconosciuto il lavoro svolto da giovanissimi nei confronti per la valorizzazione del patrimonio artistico» ha spiegato la presidente regionale Alessandra Stipa.