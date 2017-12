Auto con 4 ventenni a bordo precipita dal ponte Tragedia sfiorata nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tragedia sfiorata alle quattro di oggi ad Ascoli. Quattro ventenni a bordo di una Fiat Cinquecento sono finiti fuori strada. Nell'affrontare una semicurva il conducente ha perso il controllo dell'utilitaria, ha sfondato il parapetto del ponte di San Filippo e Giacomo ed è finito nel dirupo. Per fortuna l'automobile è piombata su un costone e non nel fiume Tronto altrimenti i quattro ragazzi non si sarebbero salvati. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i ragazzi dalle lamiere e le ambulanze dell'ospedale Mazzoni che hanno provveduto a trasportare i quattro ragazzi al pronto soccorso. Miracolosamente hanno riportato solamente alcune fratture.