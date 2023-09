ASCOLI - Palazzo Arengo ha autorizzato il consorzio di cooperative sociali “Il Picchio”, con sede legale in Lungo Castellano Sisto V, alla realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera denominata Poliambulatorio Assistance 4.0 che sarà realizzata a Borgo Solestà in via Giuseppe Verdi 30/A. L’intervento sarà effettuato, sotto la direzione tecnica del geometra Giuseppe Cimica.





Di cosa si tratta? Il poliambulatorio sarà la struttura di raccordo per i camper della telemedicina che già il consorzio Il Picchio ha sperimentato nelle zone terremotate, dove le famiglie sono state prese in carico in ambito sociale e anche sanitario. Alle famiglie non basta solo l’aspetto sociale, ma serve un’assistenza sanitaria in loco. Il progetto si basa quindi sull’integrazione tra ambito sociale e assistenza sanitaria e prevede l’utilizzo di camper itineranti come è già avvenuto recentemente in sette Comuni (Castel di Lama, Colli, Spinetoli, Offida, Castorano, Appignano e Castignano). All’interno, il personale sanitario, composto da due infermiere e un’assistente sociale, ha effettuato esami ad hoc a persone fragili e over 75. «Un vero presidio in movimento che - ricorda Franco Bruni del consorzio Il Picchio già da qualche anno è operativo: fin dai tempi del Covid, con i tamponi davanti alle scuole soprattutto nelle aree montane e periferiche». Il poliambulatorio dovrebbe entrare in funzione fra circa sei mesi quando saranno assolte tutte le pratiche burocratiche.

Inaugurata la farmacia galenica





Rimanendo in tema sanitario, a Colli del Tronto, è stata inaugurata, dopo un importante lavoro di modernizzazione funzionale la farmacia galenica D’Avella. Il taglio del nastro è stato affidato a più mani al sindaco Andrea Cardilli, a Lorella Di Sante e Giuseppe D’Avella, con la benedizione del parroco della parrocchia di Santa Felicita e San Giuseppe Don Mauro Servidei. Una nuova funzionalità nel ricordo dell’indimenticabile Pasquale D’Avella.