ASCOLI - La battaglia contro la sosta selvaggia e la tutela di residenti e operatori commerciali si amplia anche alla zona di viale Marconi, a Porta Maggiore. L’Arengo ha deciso di intervenire con una ordinanza per regolamentare una situazione piuttosto critica e istituendo lungo il lato est del viale degli stalli a tempo, con un massimo di 60 minuti di sosta consentita, dal civico 2b fino all’intersezione con via Vittorio Emanuele Orlando, in determinate fasce orarie. Mentre sul lato opposto, è previsto il divieto di sosta e di fermata per tutto il viale, oltre ad alcuni stalli a pettine per ciclomotori.





Su input del sindaco Marco Fioravanti insieme al vice con delega al traffico Giovanni Silvestri e alla comandante della Municipale Patrizia Celani, l’Arengo ha deciso di sbloccare questa rimodulazione su viale Marconi anche a seguito delle segnalazioni relative alle difficoltà per la sosta e alla viabilità per la presenza di auto parcheggiate in maniera irregolare su entrambi i lati, causando difficoltà alla scorrevolezza del traffico. Inoltre, pure a seguito di un sopralluogo, si è valutata insufficiente la presenza di stalli di sosta nelle vie limitrofe rispetto alla forte richiesta di posteggi nelle fasce orarie di apertura delle attività commerciali. Considerando la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale.



Si è definita, dunque, una soluzione per incrementare gli spazi di sosta a rapido avvicendamento, da utilizzare per brevi soste, al fine di agevolare la fruizione delle attività commerciali intorno a viale Marconi. Da qui la decisione di istituzione stalli di sosta a tempo sul lato est, con tempo massimo di sosta fissato in 60 minuti, con disco orario, nelle fasce dalle 8 alle 13 e 15 alle 19. Contestualmente, sempre sul lato est, è stata definita l’istituzione di uno stallo riservato alla sosta e fermata degli autobus in corrispondenza della fermata bus di fronte al civico 16, a partire dall’attraversamento pedonale preesistente e fino all’intersezione con via Aosta. Divieto di sosta e di fermata, invece, per quanto riguarda tutto il lato ovest di viale Marconi, con l’istituzione sempre sullo stesso lato di alcuni stalli di sosta a pettine per ciclomotori e motocicli all’interno delle insenature presenti sul marciapiedi in corrispondenza dei civici 1, 19, 23 e 29.