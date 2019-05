"Dammi i soldi o ti ammazzo" Armato di un martello rapina una gelateria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Armato di un martello (esattamente di una mazzetta usata in edilizia) un giovane rapinatore sui 25 anni ha colpito la gelateria Nucci in via Napoli nel quartiere Luciani ad Ascoli Piceno. "Dammi i soldi o ti ammazzo" la minaccia del rapinatore. In quel momento nella gelateria non c'era nessuno. Il rapinatore ha intimato alla titolare di afrsi consegnare l'incasso della giornata, non tantissimo visto il clima non proprio primaverile. Il rapinatore però è stato ripreso dalle telecamere della via. Ad attenderlo due complici che poi sono fuggiti. Sulla rapina alla gelateria indagano gli agenti della polizia di Ascoli.