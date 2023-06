ASCOLI - Dopo l’ottimo risultato ottenuto la scorsa estate, torna JazzAp. Ieri, l’organizzatore Emiliano D’Auria ha presentato con gli amministratori dei 12 Comuni coinvolti l’edizione 2023 della rassegna, con 30 appuntamenti in cartellone dal 30 giugno al 30 luglio.

Si inizia con Sergio Cammariere in piazza ad Offida, anticipato dal concerto della marchin’ band “Zastava Orchestra” e dagli street concert. Sabato, alla Sentina di San Benedetto, arriverà alle 19.30 il duo Javier Girotto e Vince Abbracciante, mentre domenica, alle 18.30, appuntamento con Gegé Telesforo al Lago di Gerosa. L’8 luglio, alle 21.30 nella piazza di Monteprandone, i protagonisti di “JazzAp” saranno Fabrizio Bosso e Javier Girotto, seguiti da due concerti la sera del 9, nel borgo di Meschia a Roccafluvione: alle 19 suonerà Mikael Godee Strings Quartet, alle 21.30 Claudio Filippini Quartet.

Dal 13 al 16, la rassegna si sposterà ad Ascoli, con concerti anticipati dalla musica degli street concerts. Giovedì 13, nel salotto cittadino, ci sarà Dee Dee Bridgewater con l’orchestra diretta da Angelo Valori; il 14, al Parco dell’Annunziata alle 21.30 riflettori sugli Yellowjackets, la cui esibizione sarà preceduta dalla marching band P-Funking e dagli street concerts che si alterneranno tra piazza Arringo, piazza Roma e la scalinata dell’Annunziata.

Nel weekend, all’interno all’ex-carbon nascerà il JazzAp Village, con concerti, installazioni multimediali e un’area food. Sabato 15 si esibiranno la Mo’ Better Band, il quartetto della francese Anne Paceo e il dj set di Nicola Conte. Il 16, dalle 18.30 i consueti street concerts e la Marching Band Zastava Orchestra, seguiti dal quintetto di Emiliano D’Auria e, alle 22.30, dal dj set di Claas Brieler dei Jazzanova. Il 20, a Forca di Presta alle 19 ci saranno Mario Tozzi ed Enzo Favata, mentre alle 21.30 a Pretare si terrà il concerto di Lorenzo De Finti. Il 21, nella piazza di Force, è atteso il quartetto di Joe Barbieri; la sera del 22 a Paggese arriverà la formazione Globetrotter, con Dave Weckl e Alain Caron. La sera del 23 a Montegallo saranno in concerto i danesi The Sunborn. Infine, gli ultimi due live: il 29 a Castignano arriverà Gianluca Petrella, il 30 a Monsampolo saranno di scena gli street concerts e P-Funking Marching Band, per terminare con Tony Momrelle.