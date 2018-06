Il colonnello Iadarola comandante provinciale della Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il colonnello Michele Iadarola ha assunto l’incarico di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. Nell’ambito della cerimonia di insediamento, presieduta dal comandante regionale Marche, il generale di Brigata Gianfranco Carozza alla presenza di tutti comandanti di livello dei reparti di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo. Quarantaseienne, originario di Benevento, laureato in Giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico finanziaria e in scienze politiche, Michele Iadarola giunge ad Ascoli Piceno dopo un iter di molteplici incarichi di comando esercitati nella Guardia di Finanza, che ne hanno consolidato peculiarità di preparazione e formazione in diversi ambiti operativi, perfezionati, da ultimo, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, retto dall’agosto 2015.