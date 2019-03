Trovato morto nel fondaco La perdita della moglie aveva segnato Carboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un pensionato di 90 anni, Mario Carboni, è stato trovato ieri mattina intorno alle 10 privo di vita nel fondaco della sua abitazione di via Rigante a Borgo Solestà. La badante che lo accudiva, quando ieri mattina non ha trovato in casa l’anziano, si è preoccupata e ha iniziato a cercarlo. Ha chiesto ad un commerciante della zona dove Carboni si serviva abitualmente se lo avesse visto. Ma purtroppo del novantenne non c’era nessuna traccia. A quel punto anche il commerciante insieme ad un altra persona che si trovava nei paraggi in quel momento si sono prodigati nelle ricerche. Hanno controllato se il novantenne fosse andato nel piccolo orto che aveva nel reetro della sua abitazione, ma anche qui non c’era. A quel punto, non rimaneva altro posto da controllare se non il fondaco.Una volta scesi nel piano, la badante e le altre due persone che si erano prodigati nelle ricerche hanno notato la porta del fondaco aperta e la luce accesa. Quando si sono avvicinati, hanno scoperto il corpo senza vita di Mario Carboni. Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che però non hanno potuto far altro che costatare l’avvenuto decesso e avvertire il magistrato di turno. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica di Ascoli. Mario Carboni, qualche anno fa, aveva perso la moglie e il grave lutto lo aveva profondamente segnato.