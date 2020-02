Ascoli, svanisce nel nulla dipendente dell'Asur di 57 anni

ASCOLI - Si è allontanato da casa tra venerdì e sabato scorso e da allora di Marcello Pivato, 57 anni, dipendente dell’Asur, non si hanno più notizie. È stata la sorella che, trascorsi alcuni giorni, non riuscendo a mettersi in contatto con lui e, soprattutto, non vedendolo tornare a casa, si è decisa a sporgere la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.Immediatamente sono scattate le ricerche ad Ascoli e in tutta la provincia e le segnalazioni da parte di polizia e carabinieri per cercare il cinquantasettenne e, contestualmente, anche le richieste di aiuto di parenti, amici e colleghi di lavoro sui social. © RIPRODUZIONE RISERVATA