«Dovevi partorire un maschio» Per le botte alla moglie testimonierà la ragazzina

ASCOLI - La dottoressa Mara Flaiani, pubblico ministero nel processo che vede sul banco degli imputati, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un cittadino di nazionalità indiana, H. S., assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha inviato al giudice per le indagini preliminari, Annalisa Giusti, la richiesta di anticipazione dell’incidente probatorio, fissato per il 19 novembre prossimo, nel corso del quale, in udienza protetta, presente una psicologa, verrà sentita la figlia minorenne dell’imputato. La ragazzina dovrà riferire su ciò che avveniva all’interno della famiglia in modo che vengano confermate o meno le accuse che la moglie ha avanzato nei confronti del marito. L’uomo si trova nel carcere di Marino del Tronto dalla fine del mese di agosto scorso per cui il 22 novembre scadrà il termine massimo della misura cautelare in carcere. Poi il quarantaquattrenne tornerebbe ad essere un uomo libero.Da quanto denunciato dalla donna, i maltrattamenti nei suoi confronti da parte del marito sono iniziati a partire dal 7 dicembre 2006, giorno in cui la donna dette alla luce una bambina deludendo le aspettative del marito che avrebbe voluto nascesse un maschio. Per 12 anni H. S. avrebbe maltrattato la sua compagna con minacce e violenze. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è avuta il 23 agosto quando l’uomo ha scoperto che la moglie aveva telefonato al fratello che vive in India. Dopo averla scaraventata a terra avrebbe afferrato una forbice con la quale l’avrebbe colpita al corpo causandole lesioni . La cosa ancor più grave era che le violenze avvenivano alla presenza della figlia minorenne che nulla poteva per difendere la madre. Il Gip ha fissato per lunedì 29 ottobre la data dello svolgimento dell’udienza protetta.