Automobilista ubriaco si schianta contro una centralina, niente Internet in gran parte del quartiere

ASCOLI - Si schianta contro una centralina della banda larga e lascia senza Internet una parte del quartiere. È quello che è accaduto a Monticelli dove gli utenti della fibra di una società di telecomunicazioni dell zona tra via dei Girasoli, via dei Natrcisi e via dei Platani saranno costretti per alcuni giorni a collegarsi ad internet a seguito di un incidente stradale che si è verificato poco prima della mezzanotte di sabato lungo l’asse centrale del popoloso quartiere ascolano.



L’impatto

Il conducente di una Bmw X1 che stava percorrendo via dei Girasoli, nell’affrontare la rotatoria all’altezza dell’incrocio con via dei Narcisi e della Casa di cura Villa San Giuseppe, ha perso il controllo della propria vettura salendo prima sul marciapiede posto al lato della carreggiata per poi finire la corsa contro una delle centraline che gestiscono le utenze della fibra ottica. Si è poi appurato che l’automobilista alla guida aveva una quantità di alcol nel sangue superiore al consentito e spetterà ora agli agenti della polizia municipale di Ascoli, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le eventuali responsabilità. Di sicuro, i residenti della zona non potranno per qualche giorno usufruire della banda larga per connettersi ad internet. Serviranno alcuni giorni, ai tecnici dell’azienda di telefonia, per ripristinare la funzionalità della centralina e garantire tutti i collegamenti alla rete necessari. Sul luogo dello schianto anche una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli che è intervenuta per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e anche per recuperare il veicolo incidentato che dopo lo scontro era finito in bilico sul terrapieno della carreggiata stradale. Seri anche i danni riportati dall’automobile a seguito dell’incidente ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per coloro che viaggiavano all’interno della Bmw.



L’alcol

Una eccessiva quantità di alcol nel corpo potrebbe essere anche la causa di un altro incidente accaduto la notte precedente in pieno centro ad Ascoli. Tra venerdì e sabato, in via Lungotronto Barolomei, qualcuno alla guida di un’auto ha abbattuto alcuni paletti in ghisa posti sul margine del marciapiede per poi sbattere con una recinzione di uno dei cantieri edili presente lungo la via. Sabato mattina, al risveglio, alcuni residenti della zona hanno notato i paletti divelti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA