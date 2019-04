Rogo Finproject: «Causato da un errore umano» Vietati gli ortaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI -: non si potranno raccogliere prodotti ortofrutticoli dai campi presenti in un raggio di 500 metri dallo stabilimento della Finproject per almeno dieci giorni e, comunque, fino a quando non si conosceranno i risultati delle analisi sui campioni prelevati. È quanto disposto dall’ordinanza che il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, ha emesso ieri in via precauzionale in attesa che arrivino i risultati dei prelievi effettuati dall’Asur lunedì scorso.Ad essere interessati dal provvedimento sono alcuni orti presenti nelle immediate vicinanze dell’azienda, soprattutto quelli che si trovano ubicati a ridosso della ferrovia e della recinzione dello stabilimento. L’azienda ha evidenziato alcuni aspetti. «In merito all’incidente avvenuto ieri mattina (lunedì, ndr) all’esterno dello stabilimento di Ascoli - si legge in una nota - Finproject intende precisare che l’incendio non ha riguardato materiali plastici bensì componenti utilizzati per la sua produzione la cui combustione è stata innescata a seguito di una caduta accidentale determinata da un errore umano».