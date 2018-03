Si stacca giunto sul raccordo Danneggiate le gomme di una decina di automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Disavventura per una decina di automobilisti ieri notte sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare. Come è già avvenuto qualche mese si è parzialmente staccato un giunto dal viadotto nei pressi di Porta Cartara e nel passaggio delle auto mote di questi hanno subito danni alle gomme. Sul posto gli agenti della polizia stradale per evitare che altri automobilisti potessero incorrere nello stesso problema. Gli operai dell'Anas erano al lavoro sulla superstrada Ascoli-Mare per sistemare immediatamente il giunto difettoso che ha procurato danni.