ASCOLI - La ristrutturazione della città rischia di causare disagi non indifferenti ai principali eventi organizzati nei prossimi mesi, come quelli natalizi e carnascialeschi. Parliamo degli tanti cantieri edilizi operativi nel cuore di Ascoli che, oltre a generare code nelle poche strade percorribili - soprattutto in relazione all’entrata al lavoro e a scuola – ridimensioneranno gli spazi che sino ad ora erano destinati alle feste cittadine.

Tra poco più di un mese, a risentirne sarà la fiera di Natale, quest’anno prevista per il 18 dicembre, che ogni volta ospita 250-280 bancarelle: da corso Vittorio Emanuele al Tribunale, estendendosi in anche sino a lungo Tronto Bartolomei. Per questa edizione, a disposizione degli ambulanti che parteciperanno alla kermesse natalizia più grande della regione Marche saranno disponibili solo 190 posteggi, con una diminuzione di ospitalità rilevante, che si avvicina alle cento unità rispetto all’allestimento della precedente fiera, già comunque indebolita in fatto di presenze complessive per gli strascichi dovuti alla pandemia.

Il primo cittadino Marco Fioravanti, in queste ore sta provvedendo a creare i presupposti per offrire alla città una serie di iniziative comunque degne del passato, nonostante il caro energia e le ristrettezze legate all’attuale momento. Ha promesso dunque che non mancherà nulla agli ascolani dei momenti tradizionali a cui sono stati sempre abituati, con le luminarie che faranno bella mostra di sé nelle parti canoniche del centro e il Capodanno, come sempre vissuto nella cornice di piazza del Popolo.

Per quanto riguarda la fiera dunque, a causa dei tantissimi cantieri che tra terremoto e superbonus, sono stati collocati tutta l’area storica di Ascoli, ci saranno tante assenze, lungo l’itinerario che abitualmente è adibito all’evento, comprendente anche via Trieste, quest’anno alle prese con il restyling, via Ceci, via d’Ancaria, via del Trivio, via XX settembre, piazza Roma, corso Mazzini, via Sacconi e, novità dell’edizione 2022, viale De Gasperi. Anche stavolta, presso il chiostro di San Francesco troveranno posto gli artigiani, mentre piazza Roma sarà ancora una volta sede del food.



Ancora più complicato appare lo scenario per il Carnevale, in programma dal 16 al 21 febbraio. Anche se il concorso è stato confermato, con la consueta suddivisione in categorie e molte novità, al momento è la sfilata in centro che desta preoccupazione, date le innumerevoli strettoie dettate dai lavori in corso. Un percorso che, in molti punti, sarà reso difficile al passaggio di pubblico e maschere, le cui condizioni obbligheranno a redigere un piano di sicurezza dettagliato. Tra le iniziative annunciate per l’edizione 2023 spiccano gli appuntamenti per celebrare i mattatori del carnevale cittadino: Peppe Volponi, Flavia Cenciarini, Umberto Parissi e Nico Stallone.