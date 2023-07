ASCOLI - Per lavori sui binari si rende necessaria anche l’interdizione di alcune strade all’altezza della zona industriale. Per consentire l’intervento di maquillage del collegamento in treno tra il capoluogo e la costa, con rinnovo anche di binari e passaggi a livello, da lunedì e fino al 24 luglio si dovrà ricorrere alla chiusura di alcune arterie di servizio alle industrie e alle altre attività, ovvero via della Mezzadria e via della Trebbiatura, con deviazione del traffico sulla già congestionata via del Commercio che raccoglie pure tutta la clientela dei centri commerciali e di altri punti vendita. E quindi non mancherà qualche possibile disagio per gli automobilisti, a fronte della necessità di sistemare e riqualificare la ferrovia Ascoli-Porto d’Ascoli con una conclusione prevista per l’11 agosto.

I lavori previsti al passaggio a livello che si trova in zona industriale, all’altezza di aziende come Pfizer e Sabelli, con rinnovo anche dei binari oltreché il risanamento della massicciata, renderanno necessario interdire la circolazione di due arterie come via della Mezzadria e via della Trebbiatura. Una chiusura indispensabile per svolgere le opere previste e per garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità. Per la precisione, l’interdizione avverrà all’altezza dei chilometri ferroviari 26+754 e 25+618. Nel dettaglio, la chiusura di via della Trebbiatura comporterà la deviazione del traffico in via del Commercio e sulle strade provinciali 88 e 41, mentre la chiusura di via della Mezzadria comporterà la deviazione dei flussi veicolari sempre su via del Commercio e su via dei Meli.I lavori sulla ferrovia già in corso e programmati hanno un valore complessivo di 25 milioni e vedono impegnate circa 100 persone. Nella tratta Offida-Ascoli è previsto il rinnovo integrale di oltre 12 chilometri di binari, inclusi a quelli della stazione di Ascoli, con sostituzione di rotaie, traversine, scambi e risanamento della massicciata. È prevista anche l’eliminazione di due passaggi a livello nel Comune di Colli, con la contemporanea realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale. Previsto anche il restyling del fabbricato viaggiatori e l’abbattimento delle barriere architettoniche per la stazione di Ascoli.