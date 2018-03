Giorgi prigioniero da 3 anni Funzionari della Farnesina in missione a Tripoli in Libia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono passati tre anni dal giorno in cui Franco Giorgi telefonò ad un sottufficiale dei carabinieri di Ascoli al quale riferì di essere stato rapito da una banda di predoni libici. Per la sua liberazione sarebbe stato fondamentale che l’ascolano restituisse la somma di 250 mila dollari che avrebbe dovuto servire per noleggiare un aereo a Fiumicino. I soldi, però, non sono mai giunti a destinazione. I libici accusano Franco Giorgi di averli sottratti mentre l’ascolano sostiene che sarebbero stati presi dal suo interprete egiziano che chiamava ogni qual volta doveva transare un’operazione di compra – vendita con acquirenti arabi. A tal riguardo i due protagonisti si sono vicendevolmente denunciati alla procura ascolana: l’egiziano è finito in carcere mentre per Franco Giorgi si attende che il governo libico decida per la sua estradizione in Italia ma fra i due Paesi non esiste l’accordo ufficiale di reciproca collaborazione per cui, a distanza di oltre un anno da quando il procuratore Umberto Monti ha inviato la sua richiesta, ancora non è giunta una risposta positiva. Sulla scorta delle indagini effettuate dai Ros di Ancona, Franco Giorgi si trova recluso nel carcere di Tripoli accusato di traffico internazionale di armi. Il ministero degli esteri, tramite i suoi uffici della Farnesina, ha inviato nel carcere tripolino due funzionari in modo che prendessero visione delle condizioni di salute in cui si trova il settantacinquenne il quale è affetto da diabete. Giorgi, nonostante la dura vita del carcere, sta abbastanza bene. Gli sono stati portati beni di conforto ma soprattutto i medicinali necessari per la terapia del diabete I funzionari hanno allacciato contatti anche con il ministero della giustizia libico per trovare un punto d’accordo in merito all’estradizione che però non appare vicino.