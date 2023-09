ASCOLI - Pochi giorni fa il direttore del Sert dell’Ast, Claudio Cacaci, ha lanciato l’allarme sulla diffusione delle droghe fra i minorenni. E puntualmente è arrivata la conferma dei suoi timori. Ai controlli alla circolazione stradale, infatti, si è affiancato un importante servizio di controllo del territorio al fine di prevenire i reati inerenti le sostanze stupefacenti che hanno portato alla denuncia, da parte dei carabinieri, di tre giovani, dei quali uno anche minorenne, sorpresi a cedere modiche quantità di sostanze stupefacenti, sottoposte poi a sequestro.





Nel corso dell’attività antidroga sono anche stati sorpresi nove giovani, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, che detenevano o stavano consumando modesti quantitativi di droga. Sono stati tutti segnalati alla Prefettura. L’attenzione del comando provinciale dei carabinieri rimane alta al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela del patrimonio. I carabinieri ascolani hanno inoltre denunciato una coppia per il furto di alcune bottiglie di liquori in un supermercato cittadino.

Le perquisizioni



Infine numerose sono state le perquisizioni personali e veicolari effettuate nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, con 19 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, tra cui alcune per mancanza di assicurazione di responsabilità civile e mancanza dei documenti di circolazione e di guida, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata a revisione periodica del veicolo e guida con patente scaduta di validità. Sono state ritirate quattro patenti e altrettante carte di circolazione e denunciate 4 persone alla magistratura, tre delle quali trovate alla guida dei propri veicoli ubriache.