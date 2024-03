ASCOLI Tragedia sfiorata in pieno centro storico, nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati veri e propri momenti di paura quelli vissuti, poco prima delle 18, in via Niccolò IV, non molto distante da via del Trivio quando un’anziana ottantenne ha iniziato ad urlare e a dare in escandescenze. Era completamente fuori di sè quando ha preso un televisore all'interno della sua abitazione e lo ha scagliato dalla finestra finendo sopra un furgone che era parcheggiato proprio sotto al palazzo.

La paura

Le conseguenze sarebbero state ben più gravi se in quel momento ci fosse stata la presenza di qualche passante, non esclusa considerando l’orario. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale, un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell’ospedale Mazzoni con il personale sanitario a bordo e una squadra dei vigili del fuoco provenienti dalla caserma di Castagneti. Gli agenti della polizia municipale e il personale medico e paramedico hanno cercato di far ragionare l’anziana e di calmarla prima di riuscire a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni per sottoporla ad accertamenti. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a metter e in sicurezza l'intera area dell'intervento sbarrando gli accessi in via Niccolò IV.

Il trambusto

Sono stati momenti concitati e il trambusto che si è creato ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona e quella delle persone che si trovavano a passare nei pressi di via Niccolò IV poco dopo. Ha destato molta paura lo stato d'animo dell’anziana che era fuori di sè rischiando di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella delle altre persone. Fortunatamente, nell'arco di circa una mezz'ora la situazione è tornata sotto controllo e anche la donna si è calmata. A farne le spese è stato il proprietario del furgone su cui è caduto il televisore scagliato dalla finestra provocando danni alla carrozzeria. Probabile uno strascico della vicenda al palazzo di giustizia.