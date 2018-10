Operazione antidroga della direzione antimafia 13 arresti, uno nel Piceno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La sezione antidroga e crimine della squadra mobile ascolana ha arrestato I. S. D., salernitano di 31 anni domiciliato di fatto ad a Spinetoli, in via delle Industrie nell'ambito di una inchiesta per droga. L’arresto rientra in un’attività più ampia che la squadra mobile campana ha effettuato con la Direzione distrettuale antimafia e che ha portato in carcere altre 10 persone ed altre 2 ai domiciliari. Contestualmente l’attività di controllo del territorio nel corso della scorsa settimana disposto dalla polizia ad Ascoli ha permesso di ottenere i seguenti risultati con l’impiego di 47 equipaggi: 516 persone controllate; 45 violazioni al codice della strada fra cui 20 multe per l'uso del telefono cellulare.