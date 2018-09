«Deve pagare la quota annuale». â€‹I truffatori vanno a caccia dei diabetici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I truffatori non vanno mai in ferie. In questi giorni due persone, al momento rimaste anonime ,ma i carabinieri sono sulle loro tracce, hanno tentato di truffare alcuni iscritti all’Associazione Diabetici Ascolana .A lanciare l’allarme è stata una signora che si è insospettita quando , rispondendo al citofono, si è sentita chiedere da una voce piuttosto giovanile di poter salire in casa per consegnare la tessera della suddetta associazione e riscuotere la quota annuale su mandato dell’Ada che così facendo avrebbe voluto evitare ai suoi affiliati di doversi recare in sede per pagarla.