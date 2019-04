Polo S. Agostino, 3° assalto Vandali in azione di notte distruzione e imbrattamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Vandali al Chiostro. Per l’ennesima volta, il Polo di Sant’Agostino è stato preso di mira da ignoti, che hanno focalizzato le loro attenzioni sugli arredi che tre anni fa l’amministrazione comunale aveva predisposto all’interno della struttura, sotto il loggiato. Ieri mattina, il direttore della Biblioteca “Giulio Gabrielli”, Roberto Palumbo ha dovuto constatare che, per la terza volta in pochi mesi, le sedie e i tavoli allestitiper gli studenti nel chiostro erano stati oggetto di inciviltà ad opera di balordi, i quali nell’occasione hanno distrutto parte di ciò che hanno trovato e imbrattato con pennarelli e vernici spray quel che rimaneva. Gli arredi di cui parliamo - costituiti da quindici tavoli, trenta seggiole, quattro sedie rotanti e due panche -erano stati acquistati per volontà dell’ex assessore comunale alla cultura Giorgia Latini e dallo stesso direttore Palumbo, allo scopo di poter offrire ai tantissimi ragazzi che affollano la biblioteca ogni giorno anche un posto esterno dove poter aggregarsi, studiare, mangiare, socializzare. La mancanza di telecamere e di sorveglianza non aiuta l’identificazione dei balordi, che talvolta riescono a penetrare all’interno del complesso in ore serali.