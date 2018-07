La città piange Raniero Paci Fu uno dei padri della Quintana moderna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI- La città piange il signor turismo. È morto ieri mattina, ad 88 anni, Raniero Paci. Fu fondatore e direttore dell’Azienda autonoma di soggiorno, poi passò alla guida dell’Azienda di promozione turistica. È stato anche uno dei padri della Quintana moderna.Nel suo lavoro quotidiano e attraverso la promozione della rievocazione ha contribuito enormemente a dare slancio al turismo. Ora si raccolgono i frutti di quanto seminò. Una volta in pensione, a seguito delle insistenze del compianto segretario Giacinto Federici, iniziò a collaborare con l’Ente Quintana. È stato figurante nel corteo come capitano di Sant’Emidio e tra le magistrature. Era repubblicano. Lascia il figlio Guido, la nuora Antonella, i nipoti Caterina, Leonardo e Lorenzo. I funerali non sono stati ancora fissati. Sarà di sicuro presente il gonfalone della Quintana.