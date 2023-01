ASCOLI - Nuova viabilità in arrivo, per viale Croce a Porta Maggiore, dopo che saranno conclusi i lavori attualmente in corso per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale bi-direzionale. Un intervento che rientra nell’ambito del più ampio progetto di ampliamento della rete ciclabile cittadina che prevede, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, un collegamento da piazza Immacolata fino al battistero, per poi proseguire con ulteriori interventi di raccordo fino all’hub con area per le biciclette a Porta Romana.

Un’opera che prevede anche la riqualificazione del tratto ciclabile di corso Vittorio Emanuele e che dovrebbe concludersi, nella sua completezza, entro la prossima primavera. Tornando alla viabilità da modificare su viale Croce, per garantire la massima sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, si è deciso di vietare, chiudendo l’attuale intersezione tra le due corsie stradali presenti all’altezza della farmacia, possibili cambi di direzione. Nel frattempo, non mancano altre modifiche a viabilità e sosta legate a cantieri in altre zone cittadine.

La nuova ciclopedonale





Mentre proseguono i lavori per la riqualificazione di viale Croce finalizzata alla realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale, l’Arengo ha disposto una modifica a quella che sarà la futura viabilità della zona. Ovvero a partire dalla conclusione dei lavori in corso. Lavori che, come preannunciato dall’amministrazione comunale all’avvio dell’opera, comporteranno comunque ancora inevitabili disagi per residenti e commercianti della zona causati dalla presenza del cantiere fino alla sua chiusura. Un sacrificio necessario per poter riavere il corso riqualificato. Dal punto di vista operativo, dopo aver iniziato l’intervento dal lato est, quindi nella parte verso piazza Immacolata, si sta procedendo gradualmente verso ovest. Considerando che nella fascia centrale all’interno dei marciapiedi si andrà a realizzare, con nuova specifica pavimentazione, la pista per pedoni e bici a doppia direzione.

Ma proprio per esigenze di sicurezza, adesso si è disposta una rimodulazione della viabilità che prevede l’interclusione dell’intersezione, all’altezza della farmacia, che attualmente consente il passaggio da una corsia all’altra per tornare indietro rispetto alla direzione di percorrenza. Questo per evitare che si possano verificare incidenti a danno dei ciclisti e pedoni che transiteranno nella fascia centrale in entrambe le direzioni. Le auto, dunque, dovranno arrivare fino alla rotatoria di viale Marconi o a piazza Immacolata per poi tornare indietro. Sarà, invece, garantita la stessa dotazione di posti auto per la sosta.

Input di sindaco e assessore





Il primo lotto della nuova pista ciclopedonale programmata dall’Arengo su input del sindaco e dell’assessore Cardinelli che si snoderà da piazza Immacolata su viale Croce per arrivare poi a corso Vittorio Emanuele e fino al battistero, sarà concluso entro la prossima primavera. Dopo l’intervento su viale Croce, infatti, mentre si riqualificheranno anche le due aree laterali del piazzale davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti, per creare spazi aggregativi e un punto di sosta per le bici, si procederà anche con il miglioramento dell’attuale pista ciclabile lungo corso Vittorio Emanuele, che necessità di un nuovo maquillage.



Continuano, sul fronte dei cantieri, le modifiche alla viabilità e alla sosta in altre zone della città. Come, ad esempio, nella zona tra via Angelini, la scalinata dell’Annunziata e via Ricci. In questa zona, a partire da ieri, sul lato est di via Angelini sono stati disposti il parziale restringimento della carreggiata stradale, il divieto di sosta con orario 0-24, la realizzazione di due stalli per il carico e scarico. Sul lato est della scalinata dell’Annunziata, invece, si è deciso il parziale restringimento riservando un corridoio di un metro e mezzo per il transito.

Su via Ricci, lato est, tra la Scalinata e l’intersezione con via Colombo disposto il divieto di sosta 0-24. Altri provvedimenti temporanei per sosta e viabilità, dovuti a cantieri o altre esigenze, riguardano per determinate giornate le zona di via Pretoriana, un tratto di via Montegrappa a Campo Parignano, un tratto di corso Vittorio Emanuele.