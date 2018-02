Cerca lavoro e finisce sotto processo per ricettazione: assolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Nell’ambito dell’attività di polizia tributaria, il comando della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto ha effettuato nella giornata di ieri un blitz volto a bloccare delle quote all’intestatario di un centro medico del Sambenedettese che è risultato non in regola con il versamento dei tributi dovuti per lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il sequestro dovrebbe aggirarsi ad oltre 500 mila euro, somma che coprirebbe solo in parte quanto è stato evaso.Gli accertamenti eseguiti nel centro medico hanno portato ad evidenziare, attraverso il controllo delle fatture emesse, che non si era provveduto versare i tributi fiscali, il sostituto procuratore della Repubblica, Lorenzo Destro, ha emesso l’ordinanza di sequestro dei soldi che si trovavano depositati nel conto corrente dell’intestatario del centro medico e di alcuni beni mobili.È altresì scattata la denuncia alla magistratura per il reato di evasione fiscale. L’inchiesta della Guardia di Finanza è ancora in corso e potrebbe riservare ulteriori sorprese.